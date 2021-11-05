Спасатели из Минска стали лучшими на международных соревнованиях по скоростному подъему в России

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 профессионалов пожарно-спасательного дела приняли вызов и испытали свои возможности на одном из самых высоких зданий Санкт-Петербурга. Международные соревнования по скоростному подъему "Вертикальный вызов" в пятый раз принимают спасателей-пожарных более чем из 75 городов России, присоединились и коллеги из Беларуси - представители Минского городского управления МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

На пути к финишу участникам надо было преодолеть 39 этажей здания "Лидер-тауэр", а это 936 ступеней и 145 м вертикального подъема. Подъем осуществляется в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Среди участников забега были представительницы прекрасного пола. Победительница соревнований среди женщин Наталья Бондаренко из Минского городского управления МЧС преодолела почти 1 тыс. ступеней "Лидер-тауэра" за 7 минут 4 секунды. Второе место у ее коллеги Светланы Тимошковой - 7 минут 47 секунд.

Победителем соревнований в международной группе стал представитель Беларуси Александр Клюйко. Он в пятый раз победил на этих соревнованиях и поднялся на вершину 145-метрового небоскреба за 4 минуты и 53 секунды. На вторую ступень пьедестала международной группы поднялся российский спасатель Иван Вахотин. Третьим стал спасатель из Минска Сергей Вечер.

Инициировали соревнования "Вертикальный вызов" петербургские пожарные. Как отмечают организаторы, этот формат спортивных соревнований среди пожарных и спасателей призван обратить внимание общества на важность спасательного дела, испытания, с которыми каждый день сталкиваются пожарные и которые требуют чрезвычайных физических усилий. Основная цель "Вертикального вызова" - показать, насколько сложна и опасна работа пожарного-спасателя, популяризировать профессию.-0-