Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировка столичного гарнизона спасателей прошла на базе Университета гражданской защиты МЧС. Отработана тактика проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара в здании с массовым пребыванием людей, ликвидации химически опасной аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По тактическому замыслу, в 5.37 на пятом этаже общежития вуза произошло возгорание. В комнатах находятся пострадавшие. Оперативно-дежурной службой университета проведена эвакуация обучающихся и для ликвидации возгорания вызваны подразделения МЧС. Уже через 2 минуты к месту вызова прибыли первые подразделения спасателей", - рассказали в МЧС.

На четвертом и пятом этажах общежития наблюдался дым средней концентрации. Во время разведки звеньями газодымозащитной службы с масками спасены пять человек. Мужчины находились в бессознательном состоянии. Первую помощь на месте оказывали работники медицинской службы РОСН. Оперативно-дежурной службой университета из общежития эвакуировано 500 человек. Они не пострадали. Условный пожар ликвидирован в 6.16.

Во время учения также отработаны мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ при условном взрыве технологического оборудования и выбросе хлора объемом около 1 т из хлораторной установки бассейна. В помещениях оказались пострадавшие люди, один - под завалами строительных конструкций. Были организованы химическая разведка, поиск и спасение условных пострадавших, ликвидация утечки и ограничение распространения аварийных химически опасных веществ.

В учении принимали участие более 500 курсантов университета МЧС, 124 спасателя и 26 единиц аварийно-спасательной техники. Участие курсантов в таких учениях позволяет будущим спасателям закрепить полученные на лекциях теоретические знания и приобрести необходимый практический опыт. -0-

Фото МЧС