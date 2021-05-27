Спасатели накануне каникул напоминают о правилах безопасного поведения детей

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели накануне летних каникул напоминают о правилах безопасного поведения детей, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года подразделения МЧС спасли 21 ребенка, в том числе пять - на пожарах. Остальные ситуации связаны с застреванием рук и ног в радиаторах отопления, стиральных машинах, фонтанах, а также случаями, когда дети забираются на деревья, а потом не могут оттуда спуститься. Ответственность в подобных ситуациях лежит, разумеется, на взрослых. Именно поэтому сейчас самое лучшее время поговорить с детьми о безопасности", - подчеркнул Виталий Новицкий.

"Если, например, вы решили отправить ребенка к бабушке в деревню, то напомните ему о правилах дорожного движения, опасности отдыха на воде, нахождения в лесу, - рассказал пресс-секретарь. - Покажите ребенку мобильное приложение "МЧС Беларуси: помощь рядом" с тестами, а также мультсериал "Волшебная книга", - добавил Виталий Новицкий.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что работники МЧС уже посетили все оздоровительные лагеря до начала их работы. "У нас под особым контролем исправности систем пожарной автоматики и оснащение первичными средствами пожаротушения, а также обучение персонала действиям в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Все обучены и знают, что делать и как действовать, чтобы такие ситуации не происходили", - заверил он.-0-