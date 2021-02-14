Спасатели напомнили о правилах безопасной эксплуатации печного отопления

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС на своем сайте разместило правила безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает БЕЛТА.

Спасатели обратили внимание, что одна из распространенных причин пожаров в отопительный период - перекал печи. В связи с этим рекомендуется при сильных морозах топить печь дважды в сутки, с некоторым интервалом, чтобы избежать беды. Также рекомендуется прибить металлический лист размерами не менее 50х70 см на деревянном полу перед топкой, чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару. Горячую золу следует высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом.

В МЧС обратили внимание, что ни в коем случае нельзя использовать при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - бензин или керосин. Кроме того, не стоит оставлять открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра.

Опасность представляет угарный газ, который не имеет цвета и запаха. Отмечается, что при высокой его концентрации наступает потеря сознания и паралич. Находиться в помещении, воздух которого содержит 0,2% угарного газа, в течение 1 часа вредно для здоровья, а при содержании 0,5% - в течение 5 минут уже опасно для жизни. Спасатели обращают внимание, что первыми признаками, которые должны насторожить, станут головная боль и удушье.

Чтобы не получить отравление угарным газом, нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, то есть пока угли полностью не прогорят. При этом заканчивать топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну.-0-