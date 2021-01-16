16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напомнили о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Начало января - самый разгар зимы и отопительного сезона. Каждый согревает свое жилище по-разному: кто-то топит печь, кто-то использует обогреватель, а кто-то - отопительный котел. Но не стоит забывать, что нарушение правил эксплуатации отопительных приборов может привести к беде, - рассказали в МЧС. - На территории столичного региона многие отапливаются по старинке - с помощью русской печи. Наиболее распространенные нарушения пожарной безопасности при этом - отсутствие противопожарных разделок в печах, оставление печей без присмотра и топка неисправных печей, их перекал".

Спасатели-пожарные Минской области напоминают о правилах эксплуатации печного отопления, которые позволят избежать огненных происшествий. В частности, запрещается топить неисправные печи, использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при растопке печи, а также дрова, длина которых превышает размеры топки. Нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять без присмотра топящиеся печи или доверять процесс топки детям. В сильные холода печь следует топить несколько раз, а не один длительный срок, что позволит избежать ее перекала и появления трещин. Нельзя размещать горючие вещества и материалы на печи и в непосредственной близости от топочного отверстия.

Перед началом отопительного сезона необходимо подняться на чердак, проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи и побелить. Это позволит быстро обнаружить трещины. Если вы этого еще не сделали, исправьте свою ошибку. Зола, угли и шлак, удаленные из печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания. Спасатели призывают не забывать об опасности преждевременного закрытия заслонки в печи. Безопасно заканчивать топку после полного прогорания углей (ориентировочно не менее чем за 2 часа до отхода ко сну).

20 декабря в 18.35 спасателям поступило сообщение о госпитализации женщины 1966 года рождения с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Пострадавшая находилась с сестрой и сыном в жилом доме в городе Узда. Накануне того, как женщина почувствовала недомогание, топилась печь. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Предполагаемая причина отравления - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (преждевременное закрытие задвижки дымохода печи).

"Не забывайте: допускается использовать электрообогреватели только заводского изготовления, помните, что перегрузка электрической сети может привести к пожару. Следуйте рекомендациям инструкции по эксплуатации электроприбора. Согревайтесь, не забывая о безопасности", - добавили в МЧС.-0-