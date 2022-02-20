Спасатели пронесли 12-метровый флаг Беларуси по всей дистанции "Забега настоящих мужчин"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатиметровый флаг Республики Беларусь пронесли спасатели по всей дистанции "Забега настоящих мужчин", сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

Сегодня в канун Дня защитника Отечества у минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. В нынешнем году "Забег настоящих мужчин" прошел в пятый раз под названием Brutal run. Участники преодолели дистанцию в 3 км.

В забеге приняли участие более 160 спасателей Беларуси - это курсанты Университета гражданской защиты МЧС, работники Минского городского и областного управлений МЧС, а также спасатели Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" и Республиканского центра тылового обеспечения МЧС.

Как подчеркнул Андрей Садовский, участие в подобных мероприятиях у спасателей стало традицией. Впервые они пробежались по зимнему Минску в 2017 году. За это время команда МЧС дважды была отмечена специальным призом организаторов забега за массовость и креативность.

Свой забег спасатели посвятили Году исторической памяти.

Кроме того, курсант МЧС Владислав Гавриленко забрал пальму первенства в конкурсе отжиманий, отжавшись 221 раз.

Организатором мероприятия выступила Белорусская федерация легкой атлетики.-0-

Фото Сергея Шелега