Спасатели рассказали, как безопасно обустроить купель на Крещение

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда спецназначения МЧС Олег Степук во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал, как безопасно обустроить купель на Крещение.

"Места для купаний должны быть удалены от места сброса сточных вод. Дно акватории в проруби для купания должно иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,8 м и очищено от водных растений, коряг, камней и других предметов. Купель организовывается в месте, определенном администрацией районов и по согласованию с МЧС. Вблизи купания оборудуется спасательный пост. В наших случаях купель оборудуется на спасательных постах. Для обеспечения общего порядка в районе купели осуществляется дежурство милиции и медиков", - рассказал Олег Степук.

Прорубь ограждается леерами, с фонарями. "Лестница или трап в прорубь могут быть изготовлены как из металла, так и из древесины, но поручни металлических спусков должны иметь отделку из грубого материала. Это может быть все что угодно - веревки, бечева, леера. Нельзя допускать скопления людей у полыньи. При этом толщина льда должна составлять не менее 15 см - это безопасная толщина как минимум для 5-7 человек, находящихся рядом друг с другом. На берегу у купели должны находиться отапливаемые помещения", - отметил начальник центра.-0-

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