Спасатели за минувшие сутки нашли 12 заблудившихся в лесу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели за минувшие сутки нашли 12 человек, заблудившихся в лесу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Восемь сообщений о пропавших в лесах поступили 2 октября из Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы работники МЧС, МВД, специалисты и добровольцы БОКК, лесники и местные жители. Спасатели обнаружили 12 из 13 найденных", - отметили в министерстве.

Как рассказали в МЧС, около деревни Хотыничи в Ганцевичском районе женщина пошла в лес за ягодами. Уйдя из дому в пятницу в 7.00, пенсионерка до 17.00 блуждала в лесу, пытаясь найти дорогу домой. В 18.19 потерявшаяся была обнаружена спасателями в лесу, в медицинской помощи она не нуждалась.

В Толочинском районе искали группу из шести человек. Четыре женщины и двое мужчин (все жители Орши) ушли утром в лес за ягодами и заблудились. Примерно в 21.00 сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что требуется помочь в поиске потерявшихся. Около 2.00 все шестеро были обнаружены спасателями при пешем обследовании леса. В госпитализации найденные не нуждались.

В лесу вблизи деревни Бондоры Лиозненского района искали пенсионера-инвалида из Витебска. Он уехал собирать грибы и заблудился. Связь с потерявшимся поддерживали по телефону. В обед мужчину, который вышел на звук сирены автоцистерны, нашли работники МЧС.

Несколько часов в лесу провела и жительница Лельчиц, которая отправилась за ягодами. Около 18.00 в подразделение МЧС обратился ее муж. В 20.22 пропавшая женщина была обнаружена спасателями в лесу вблизи деревни Букча.

В МЧС напоминают: перед выходом в лес следует изучить карту местности, взять с собой заряженный телефон (желательно с навигатором) и минимальную аптечку. Более подробно с правилами безопасности можно ознакомиться на сайте министерства в разделе "Будь готов!".-0-