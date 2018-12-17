Спасательные ведомства Беларуси и КНР планируют подписать соглашение о сотрудничестве в 2019 году

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между спасательными ведомствами Беларуси и Китая планируется подписать в 2019 году, сообщил сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко по итогам встречи с заместителем министра по управлению чрезвычайными ситуациями Китая Шан Юном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект соглашения находится на завершающей стадии подготовки. Надеемся, что в следующем году документ будет подписан", - рассказал Владимир Ващенко.

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