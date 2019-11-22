Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"

Каждые две недели на глазах у всей страны становятся известны имена новых победителей игры "Удача в придачу!" . 19 ноября среди покупателей магазинов "Евроопт" , "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка" в прямом эфире были разыграны более 11 000 призов 133-го тура.

А уже в четверг, 21 ноября, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры, главным победителям торжественно вручили самые крупные суммы. Чтобы пользоваться деньгами было удобно и выгодно, их перечислили на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Искренние поздравления звучали в адрес Татьяны Алексеенко из Минска, которая получила отличную "прибавку" к пенсии в виде 50 000 рублей, а также Вадима Левковича из городского поселка Старобин Солигорского района, выигравшего 40 000 рублей, Екатерины Казаковой, техника из Минска, которой достались 30 000 рублей, и Петра Бордака из Гомеля, заместителя директора, которому повезло на 20 000 рублей.

"Не буду продавать дачу!"

Пенсионерка Татьяна Алексеенко из Минска не считала себя слишком везучей: когда-то выиграла лишь рубль, да и то это было в советские времена. Так что вестью о том, что ей вручат 50 000 рублей за покупку в "Евроопте", была ошарашена.

Татьяна Алексеенко из Минска как обычно зашла в "Евроопт"… И решила вопрос с ремонтом квартиры и дачи!

— Это для меня, конечно, огромная сумма! Честно сказать, и до сих пор еще не верится, что такое может быть, — с улыбкой признается она.

Татьяна Николаевна регулярно ходит за покупками в "Евроопт" на улице Голубка, 2.

— Мне нравится ассортимент товаров, фрукты, овощи можно всегда выбрать самому. Нравятся скидки и качество продуктов в принципе. В этом туре вот из "товаров удачи" взяла оливки и соус.

И решила вопрос с ремонтом дачи и квартиры!

Татьяна Алексеенко: "Это для меня, конечно, огромная сумма!"

— На ремонт денег катастрофически не хватало, и никак не могла закончить ни то, ни другое. Вот сейчас будет такая возможность, — радуется Татьяна Алексеенко. — Дача в очень плачевном состоянии, каждый год думала ее продавать, потому что не хватает средств содержать, но теперь, надеюсь, получится отремонтировать!

"Это мой шестой выигрыш"

А вот для плотника-строителя Вадима Левковича из городского поселка Старобин Солигорского района это уже шестой выигрыш в популярной игре! Правда, максимальной победной суммой до 133-го тура для него были 10 рублей. А теперь — 40 000!

Вадим Левкович из городского поселка Старобин готовится к покупке новой машины — одобрение жены получено!

— В "Евроопте" бываю часто, могу даже каждый день, и "товары удачи" покупаю постоянно. Три раза выигрывал по 5 рублей, два раза по 10… Последний раз взял кофе, как раз дома закончился. И вот такая удача! — радуется он.

Судьба выигранной суммы решится на семейном совете.

— Есть мечта, и не одна, будем с женой решать! Скорее всего, купим новую машину, жена, можно сказать, на это уже благословила, — со смехом рассказывает Вадим Левкович. — А еще у нас ребенку 6 месяцев только исполнилось, так что сами представляете, сколько денег нужно!

"На день рождения купила 12 пачек сахара"

Екатерине Казаковой, технику из Минска, 30 000 рублей помогла выиграть покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". Сладкой получилась эта победа!

Бабушка минчанки Екатерины Казаковой даже расплакалась, увидев внучку по телевизору!

— У меня приближался день рождения, а сахара не было, хотела купить килограмм, а потом решила: почему бы не сэкономить и не взять оптом сразу 12 пачек? Была одна дома с собакой, только пришла с работы, и тут звонок. Я была в такой эйфории! — вспоминает день выигрыша Екатерина.

Кстати, первой девушку поздравила бабушка, которая когда-то убедила ее участвовать в игре, да и сама играет с большим азартом:

— Бабушка смотрела розыгрыш и позвонила растроганная, вся в слезах: неужели это ты по телевизору?

На выигранные деньги Екатерина в первую очередь поможет близким.

— Планов много, но про себя еще и не думала. Вложусь в ремонт и помогу родным, бабушке, — рассуждает Екатерина Казакова.

Кстати, покупателям, совершающим онлайн-покупки, удача улыбается с завидным постоянством. В копилке выигранных суперпризов уже есть 57 автомобилей, 6 столичных квартир, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

"Реабилитация для сына и шуба для жены!"

Петр Бордак из Гомеля, который работает заместителем директора транспортной компании, за свои покупки получил СТАТУСкарту с суммой 20 тысяч рублей. Очень, надо отметить, своевременно!

Петр Бордак из Гомеля уверен: если делать покупки в "Евроопт" — выиграешь 100%!

— Сыну только операцию сделали, деньги на реабилитацию потребуются. А еще, думаю, нас ждет очень хороший отдых летом! И жена уверена, что у нее будет очень хорошая шуба! — не преминул пошутить Петр.

— Практически постоянно хожу в "Евроопт", нравится ассортимент. И вообще удобно — заехал, почти все, что надо, взял в одном месте. Плюс цена меньше, если берешь на крупную сумму, выходит ощутимо дешевле! — объясняет победитель свою приверженность магазинам "Евроопт".

И с готовностью напутствует всех, кто мечтает о выигрыше:

— Ходите в "Евроопт" — обязательно выиграете, 100%! У меня до этого были мелкие выигрыши: 5 рублей, 10 рублей, но они были. А тут видите, какая сумма большая. Тем более это выгодно: покупаешь дешевле и еще можешь выиграть такой приз!

Призы нового тура разыграют 3 декабря!

Мечтаете о крупной сумме? Тогда обязательно участвуйте в 134-м туре игры "Удача в придачу!" . Победителей ждут тысячи различных призов, включая 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" — и участвуйте в розыгрыше призов 3 декабря!

Розыгрыш состоится 3 декабря в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало — в 18:20.

Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!" , а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка" , получившие игровые коды за покупки с 18 ноября по 1 декабря.

Акция в гипермаркетах "Евроопт"!

А если покупки вы будете совершать в гипермаркетах "Евроопт", то за каждые 15 рублей в чеке без учета алкоголя и табака вам будет начислена одна электронная фишка. 20 электронных фишек дают возможность приобрести один из ножей или ножницы от немецкого бренда Berndes со скидкой до 77%.

Чтобы ваши блюда стали настоящими шедеврами — пополните кухонный арсенал ножами от известного немецкого бренда Berndes!

Акция "Заточены на кулинарные шедевры!" проходит до 25 декабря во всех гипермаркетах "Евроопт". За накоплением фишек удобно следить в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в AppStore и GooglePlay . Подробности акции, а также вся коллекция ножей — на сайте nozhi.evroopt.by .

Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи", а 3 декабря ровно в 18.20 включайте телеканал ОНТ или заходите на сайт evroopt.by — и ловите свою удачу в прямом эфире!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 133". Срок проведения: 04.11.2019 г. - 23.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3663 от 23.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 134". Срок проведения: 18.11.2019 г. - 06.02.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3672 от 01.11.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.