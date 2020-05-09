"Спасибо за отвагу, веру в Победу и уроки патриотизма" - Костевич поздравила ветеранов

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый проживающий в Республиканском интернате ветеранов войны и труда получил поздравительную открытку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, а также подарки, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

"В эти знаменательные для всей страны дни поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принимают и ветераны, проживающие в Республиканском интернате ветеранов войны и труда. Каждый ветеран получил открытку от министра, а также подарок", - отметили в ведомстве.

В своем поздравлении Ирина Костевич искренне поблагодарила ветеранов за их героизм и мужество: "Низкий вам поклон за доблесть и отвагу, за веру и стремление к победе, за активную гражданскую позицию, уроки патриотизма и любви к Родине! Ваш бесценный жизненный опыт необходим нам - вашим детям, внукам, правнукам, последующим поколениям Беларуси". Министр от всей души пожелала ветеранам крепкого здоровья, сил, оптимизма и благополучия.

Всем ветеранам вручены юбилейные медали "75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў".

В настоящее время в интернате проживают 40 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 6 инвалидов и 24 участника войны, 5 тружеников тыла, а также 5 бывших узников.-0-