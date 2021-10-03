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03 октября 2021, 09:02

Спасибо за самоотверженный труд! Эти трогательные снимки учителей с их учениками перенесут вас в прошлое

Белыничская СШ № 1, 1986 год
Белыничская СШ № 1, 1986 год

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси профессиональный праздник отмечают педагоги. Всемирный день учителя учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Он отмечается более чем в 100 государствах.

В нашей стране День учителя был и остается особым днем не только для представителей системы образования, но и многих поколений уже бывших учеников и их детей.

И сегодня хороший повод еще раз сказать спасибо всем нашим наставникам, людям, которые вложили в нас не только знания, а гораздо больше… Любимым учителям посвящается: редкие кадры и архивные снимки, которые вызовут ностальгию, - в фотоподборке БЕЛТА.

Выпускница Минского педучилища № 2 Н.В. Кугач со своими ребятами из I-А класса, 1987 год
Выпускница Минского педучилища № 2 Н.В. Кугач со своими ребятами из I-А класса, 1987 год

Мужской разговор с Юрой Кривоносом ведет учитель О.М. Баркун. Минская СШ № 27, 1988 год
Мужской разговор с Юрой Кривоносом ведет учитель О.М. Баркун. Минская СШ № 27, 1988 год

Заслуженный учитель БССР, народный учитель СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени коммунист Галина Иванова с учениками. Минская СШ № 33, 1980 год
Заслуженный учитель БССР, народный учитель СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени коммунист Галина Иванова с учениками. Минская СШ № 33, 1980 год

Учительница начальных классов Витебской средней школы № 37 Светлана Машкова со своими первоклассниками, 2004 год
Учительница начальных классов Витебской средней школы № 37 Светлана Машкова со своими первоклассниками, 2004 год

Учитель трудового обучения Виталий Гузов со школьниками, которые готовятся к республиканской олимпиаде, 2019 год
Учитель трудового обучения Виталий Гузов со школьниками, которые готовятся к республиканской олимпиаде, 2019 год

Кормянская школа-интернат. Директор, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель БССР М.А. Дмитриев, 1973 год
Кормянская школа-интернат. Директор, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель БССР М.А. Дмитриев, 1973 год

Консультацию по химии проводит заслуженная учительница БССР М.С. Шумская. Малечская средняя школа Берёзовского района, 1982 года
Консультацию по химии проводит заслуженная учительница БССР М.С. Шумская. Малечская средняя школа Берёзовского района, 1982 года

Молодые специалисты пополнили коллектив витебской СШ №31. Преподаватель физвоспитания Юля Наумова, 2018 год
Молодые специалисты пополнили коллектив витебской СШ №31. Преподаватель физвоспитания Юля Наумова, 2018 год

Валерий Барашков - народный учитель Беларуси с учениками, 2016 год
Валерий Барашков - народный учитель Беларуси с учениками, 2016 год

Казей Ариадна Ивановна - учительница средней школы среди учеников СШ №27, 1973 год
Казей Ариадна Ивановна - учительница средней школы среди учеников СШ №27, 1973 год

Народный учитель СССР Н.А. Анищенко со своими учениками. Дубровенская СШ № 1 Витебской области, 1987 год
Народный учитель СССР Н.А. Анищенко со своими учениками. Дубровенская СШ № 1 Витебской области, 1987 год

Преподаватели химии. Галина Никитина с дочкой Мариной, 2000 год
Преподаватели химии. Галина Никитина с дочкой Мариной, 2000 год

Директор гимназии №8 города Витебска Раиса Грабовская беседует с учениками, 2018 год
Директор гимназии №8 города Витебска Раиса Грабовская беседует с учениками, 2018 год

Заслуженный работник образования Республики Беларусь, учитель-тренер по подготовке одаренных учащихся Михаил Волков, 2018 год.
Заслуженный работник образования Республики Беларусь, учитель-тренер по подготовке одаренных учащихся Михаил Волков, 2018 год.

Учительница З.М. Игнатчик помогает выводить первые буквы Свете Плешенковой, 1989 год
Учительница З.М. Игнатчик помогает выводить первые буквы Свете Плешенковой, 1989 год

Заслуженный учитель БССР М.И. Запольская, 1976 год
Заслуженный учитель БССР М.И. Запольская, 1976 год

Занятия с юннатами ведет отличник народного образования преподаватель биологии Вера Петкевич, 1976 год
Занятия с юннатами ведет отличник народного образования преподаватель биологии Вера Петкевич, 1976 год

Средняя общеобразовательная школа № 10 с архитектурно-художественным уклоном г.Бреста, 2000 год
Средняя общеобразовательная школа № 10 с архитектурно-художественным уклоном г.Бреста, 2000 год

Урок пения в столичной гимназии № 11 проводит учитель музыки Галина Титкова, 2010 год
Урок пения в столичной гимназии № 11 проводит учитель музыки Галина Титкова, 2010 год

Учитель начальных классов гомельской СШ-59 Надежда Милентьева со своим 3"Б"
Учитель начальных классов гомельской СШ-59 Надежда Милентьева со своим 3"Б"

Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год
Заслуженная учительница республики А.И. Станютко с учениками, 1973 год

Учительница I-го класса Любовь Селиберова знакомится со своими учениками, 1980 год
Учительница I-го класса Любовь Селиберова знакомится со своими учениками, 1980 год

Педагог-воспитатель Л.М.Рухлевич помогает ученикам 1 "А" класса подготовиться к урокам, 1972 год
Педагог-воспитатель Л.М.Рухлевич помогает ученикам 1 "А" класса подготовиться к урокам, 1972 год

Последний звонок в Озерской средней школе (Гродненский район). Классный руководитель 11-го класса Наталья Трусь, 2019 год
Последний звонок в Озерской средней школе (Гродненский район). Классный руководитель 11-го класса Наталья Трусь, 2019 год

Учитель географии Ирина Шахнович, 2018 год
Учитель географии Ирина Шахнович, 2018 год

Преподаватель начальных классов Алла Силивончик с классом на прогулке в СШ №22 г. Минска, 2017 год
Преподаватель начальных классов Алла Силивончик с классом на прогулке в СШ №22 г. Минска, 2017 год

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