Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань рассказала о последствиях санкций в условиях пандемии в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Как отметила Елена Довгань, пандемия и санкции негативно влияют на экономическую ситуацию в разных странах, приводят к безработице, недостатку средств для обеспечения достаточного функционирования медицинской инфраструктуры. "Так, например, по данным организации Human Rights Watch, сегодня при поступлении в больницы Венесуэлы нужно приносить с собой воду, причем не только для питья, но и для гигиенических надобностей, - рассказала она. - В Сирии нет возможности закупить ни медицинское оборудование, ни тесты, поскольку на это наложены санкции. По условиям введенных США санкций, сегодня делают только 100 тестов в день, что, как мы понимаем, в условиях пандемии очень незначительное число".

По словам спецдокладчика ООН, в мире есть понимание, что санкции в первую очередь отражаются на жизни самых незащищенных слоев населения. Например, Европейский союз заявил о том, что в условиях пандемии не только оказывает гуманитарную помощь странам, которые находятся под санкциями, но и готов максимально широко предоставлять лицензии на ее поставку, в том числе в Сирию. "Гуманитарные организации столкнулись с тем, что получить лицензию сложно. Но даже если есть лицензия на доставку конкретного вида продуктов, это не значит, что, доставив товар, например, в Сирию, они могут заправить машину, чтобы довезти помощь до места назначения. Санкции все еще запрещают им купить любые нефтепродукты, включая бензин для заправки одного бака машины для доставки гуманитарной помощи", - констатировала она.

В условиях пандемии в мире стали шире применяться информационные технологии. Например, для образовательного процесса используется целый ряд платформ, включая Zoom. "Но если посмотреть на сервисные соглашения, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки, там четко значится: подписывая их, вы гарантируете, что не являетесь гражданином Сирии, Ирана, КНДР и других стран, которые находятся под санкциями США", - обратила внимание Елена Довгань.

"На мой взгляд, введение целевых санкций (в том числе в отношении Беларуси) в имеющихся на сегодня формах нарушает целый ряд прав человека. К их числу в первую очередь относится право на справедливое судебное разбирательство. Наказывать можно только в соответствии со вступившим в силу решением суда, что не соблюдается при введении целевых санкций", - подчеркнула спецдокладчик ООН.

По ее мнению, единственным возможным путем решения проблемы сегодня является нахождение консенсуса между государствами. "На международной арене постоянно появляются новые явления. О киберсанкциях никто не думал 10 лет назад, а сегодня они есть и влияют очень жестко. Цель мирового сообщества - найти мирный вариант урегулирования проблемы", - отметила Елена Довгань.-0-