Специалист: белорусские врачи применяют четкий алгоритм действий в условиях распространения COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики выработали четкий алгоритм действий в условиях распространения COVID-19. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный внештатный специалист по офтальмологии главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Владимир Котович.

За время распространения инфекции белорусские врачи успели выработать четкий порядок действий. Гомельская область - не исключение. "В регионе организована логистика, проработан алгоритм госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, с выявленной инфекцией. Область полностью обеспечена койкоместами для больных пневмонией. Есть и резервы. Например, у нас есть отдельный детский офтальмологический корпус. Если в перепрофилированных учреждениях не будет хватать мест, то детей будут принимать во взрослых отделениях, а корпус займут больные с пневмониями. Но на данный момент необходимости в этом нет", - подчеркнул Владимир Котович.

Сенатор заведует отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной больницы. На фоне ситуации с коронавирусом продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Впрочем, распространение COVID-19 внесло существенные коррективы и в работу отделений больницы, в числе которых три офтальмологических. По словам Владимира Котовича, с началом эпидемии в больнице действует принцип: каждый пациент может быть носителем коронавируса, поэтому важно создать максимально безопасные условия. "У нас четыре корпуса. В каждом есть свой вход. Но сейчас для посетителей открыт только один, всем измеряют температуру. Если она повышена, рекомендуют обратиться к терапевту по месту жительства", - рассказал специалист. Все медики обеспечены индивидуальными средствами защиты. Для создания дополнительного барьера на каждой щелевой лампе (аппарате, который предназначен для осмотра глаз) есть пластиковый щиток. Окулисту в нем неудобно работать с прибором, поэтому щиток поместили за бинокуляром.

Еще одно правило - пациенты должны пройти флюорографию. Если этого не сделано или снимок старый, то исследование обязательно проводят. Как показала практика, предосторожность это не излишняя. У одного из поступивших для экстренной офтальмологической помощи пациента медики по флюорографии заподозрили пневмонию. В итоге вся операционная бригада работала в специальной защите.

В больнице есть и отделение нефрологии и программного гемодиализа. Среди пациентов, которым необходима эта процедура, есть и люди, у которых подтвержден коронавирус. Их немного, человека три-четыре. "Их привозит скорая помощь в специальном боксе. Для таких пациентов предусмотрены отдельный вход в корпус, палата, оборудование. Гемодиализ - процедура, которую никак не отменишь, не перенесешь. Люди нуждаются в ежедневной помощи", - отметил он. Работающие с ними врачи и медсестры получают надбавки к зарплате. "Как и вообще весь медперсонал, который работает с контактами первого уровня, пациентами с коронавирусом. В нашей больнице все это организовано. Доплаты получают также офтальмологи, которые выезжают в другие учреждения для консультаций", - рассказал специалист.

Владимир Котович напомнил об основных правилах профилактики коронавируса. Он призвал белорусов их придерживаться: соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и регулярно мыть руки, обрабатывать их антисептиком. Это позволит уберечь от инфекции себя и своих близких.-0-