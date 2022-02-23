Специалист рассказала, какие работы относятся к капитальному ремонту жилфонда

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируется отремонтировать около 200 жилых домов, а это 1,077 млн кв.м, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела капитального ремонта ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Екатерина Казак.

С каждым годом ремонтируется все больше домов, отметила она. "Ежегодно объем капитального ремонта составляет 3% от всего обслуживаемого жилищного фонда. В прошлом году было введено более 1,075 млн кв.м. при плане в 1,074 млн кв.м", - сказала Екатерина Казак.

Чаще всего жильцы интересуются видами работ, относящимися к капитальному ремонту домов. Все эти моменты, пояснила специалист, определены постановлением Совета Министров №324 от 21 апреля 2016 года.

"Мы всегда рассказываем гражданам о тех объемах выполняемых работ, которые запланированы при проведении капремонта. Это ремонт кровли, замена системы газоснабжения, а также холодного и горячего водоснабжения, канализации в квартирах, замена магистралей в подвалах (также меняется общедомовое оборудование - теплоузел, водомерный узел и электрощитовая). Кроме того, капремонт подразумевает обновление электрики в местах общего пользования, приведение в порядок фасадов и окон в местах общего пользования, восстановление благоустройства дворовой территории, в том числе ремонт крылец и входных групп", - отметила начальник отдела.

Екатерина Казак добавила, что сейчас бюджет обеспечивает около 65% затрат на капремонт, остальные 35% - отчисления граждан на капитальный ремонт.

У людей часто возникают вопросы о сроках работ. Люди настаивают, чтобы ремонт был выполнен в кратчайшее время, однако сроки часто затягиваются из-за того, что жители не предоставляют доступ для производства работ. "Эта проблема находится на контроле у местных властей", - подчеркнула Екатерина Казак.

Некоторые граждане до сих пор требуют проведения тепловой модернизации за счет бюджетных средств, однако в соответствии с законодательством такие работы не производятся за счет средств, направляемых в установленном порядке на капитальный ремонт. "В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2019 года №327 предлагаем с долевым участием выполнять энергоэффективные мероприятия, то есть утеплять фасады, заменять системы отопления в квартирах с установкой приборов учета и терморегуляторов" - резюмировала Екатерина Казак.-0-