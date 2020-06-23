23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистов по лесному хозяйству в Беларуси начали обучать дистанционно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Первых онлайн-слушателей стали готовить в Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. "Это вынужденная мера в связи с пандемией коронавируса, поскольку количество слушателей стало уменьшаться. Эксперимент оказался удачным, и руководство учебного центра намерено расширить использование современных технологий в образовательном процессе", - отметили в пресс-службе.

Еженедельно онлайн-обучение проходят около 50 слушателей. Это директора лесхозов, лесничие, мастера леса, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты. Среди новых программ - курсы по правилам закупки для руководителей и обучение работе в единой государственной автоматизированной информационной системе по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Во время дистанционного обучения преподаватели общаются со слушателями через онлайн-конференции. После завершения обучающего курса можно с помощью контрольных тестов проверить свои знания.

Пройти тест по темам профессиональной деятельности может любой специалист, чтобы определить свой уровень и при необходимости устранить пробелы в знаниях. Полезно тестирование и при приеме на работу новых специалистов для определения их компетенции. Слушателю доступен курс лекций по интересующим направлениям, с помощью новой программы он может пользоваться ими дистанционно. В основном лекции в текстовом формате, но есть возможность загружать аудио- и видеоматериал.

Представители центра также работают над повышением квалификации рабочих непосредственно в лесхозах. Они на месте обучают вальщиков, лесоводов, станочников и людей других рабочих профессий лесозаготовительного, лесохозяйственного и деревообрабатывающих производств.-0-