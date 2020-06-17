Специалистов по правовому сопровождению IT-отрасли будут готовить в магистратуре БГУ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая профилизация "правовое обеспечение интеллектуальной собственности и бизнеса в условиях цифровой экономики" откроется в рамках специальности "юриспруденция" магистратуры БГУ. Программа направлена на подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов по правовому сопровождению IT-отрасли и бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Учебная программа включает дисциплины по правовому обеспечению цифровизации экономики, регулированию современных информационных и высоких технологий, используемых в хозяйственной и финансовой деятельности. Также магистрантам представится возможность дополнительно изучить предметы по защите персональных данных, юридическому сопровождению стартапов, внедрению цифровых технологий в банковскую сферу.

Кроме того, учебные программы двух профилизаций "прокурорско-следственная деятельность" и "правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров" специальности "юриспруденция" были обновлены и скорректированы с учетом европейского научного и практического опыта в области юриспруденции. Это стало возможным благодаря реализации совместных проектов с международными партнерами по программе ERASMUS+. В частности, внедрены новые учебные дисциплины по уголовно-правовой охране информационной безопасности и электронным средствам доказывания, уголовному процессу европейских государств, переговорам и посредничеству по уголовным делам, разрешению земельных споров, третейскому разбирательству в Беларуси, теории и практике применения медиации в отдельных видах правоотношений. Также обновлено методическое обеспечение существующих курсов путем переработки учебных программ, внедрения новых образовательных технологий, метода кейс-анализа, комплексного обеспечения дисциплин учебной литературой.

Открытие профилизации обусловлено оперативным реагированием на потребности рынка труда и развитие экономики. Как правило, профилизация ориентирована на подготовку в рамках одной специальности магистратуры специалистов разных компетенций по оригинальным программам.

В вузе напомнили: принимать документы на все специальности магистратуры БГУ будут с 27 июня по 5 июля.-0-