Специалистов в области управления издательствами и медиапроектами будут готовить в БГУ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ открыли междисциплинарную магистратуру "Менеджмент", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Совместная программа экономического факультета и факультета журналистики предполагает подготовку специалистов высшего звена в области управления издательствами и медиапроектами. В течение года магистранты изучат стратегический менеджмент, информационные технологии в бизнесе, основы современной журналистики. Дополнительно откроются курсы по выбору. Среди них цифровая трансформация СМИ, креативные индустрии и СМИ, медиаметрия, методология медиаисследований. Занятия будут проходить на русском и английском языках.

Специалисты смогут работать в редакциях средств массовой информации, пресс-службах, аналитических центрах и др.

Выпускникам присваивается академическая степень магистра экономики и управления с выдачей диплома международного образца об окончании второй ступени высшего экономического образования.

В пресс-службе отметили, что сегодня есть потребность в профессиональных кадрах по руководству мультимедийной редакцией СМИ, организации производства контента, созданию и продвижению инициатив.-0-