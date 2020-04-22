Специалисты 52-го поискового батальона в этом году проведут раскопки на 117 объектах

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона в 2020 году проведут раскопки на 117 объектах по всей Беларуси. Из них 113 предположительно относятся к периоду Великой Отечественной войны и четыре - к периоду Первой мировой. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В прошлом году благодаря работе уникального армейского подразделения для перезахоронения переданы останки 1940 человек. За год военнослужащие батальона провели поисковые работы на 117 объектах в 55 районах всех областей страны. Специалисты обнаружили шесть наград: по три медали "За отвагу" и "За боевые заслуги", а также 25 медальонов, 10 единиц оружия, 989 взрывоопасных предметов, более 3,7 тыс. патронов и 1,7 тыс. других находок", - рассказали в Минобороны.

Военнослужащие батальона установили имена 156 погибших и сведения о них. Речь идет о 34 погибших в годы Первой мировой войны и 122 - в годы Великой Отечественной.-0-