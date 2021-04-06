Специалисты банка ВТБ провели обучающие занятия для белорусских школьников

В рамках недели финансовой грамотности детей и молодежи с 22 по 28 марта специалисты банка ВТБ (Беларусь) провели образовательные мероприятия для более чем 300 учащихся школ и гимназий по всей стране. Занятия состоялись в Березе, Бресте, Гродно, Лиде, Минске, Мозыре, Орше, Светлогорске, Солигорске и Пинске.

Они проходили в форме викторин, лекций и интерактивных занятий, главными темами которых стали цифровая грамотность, технологичные способы оплаты и защита от кибермошенников. Живой интерес ученики проявили к бесконтактным способам оплаты с использованием различных устройств.

В обучающих мероприятиях приняли участие и самые маленькие слушатели – воспитанники ясли-сада №33 г. Пинска. Процесс проверки денег на подлинность с помощью аппарата-детектора вызвал у детей особое любопытство.

При проведении занятий были использованы информационные материалы, разработанные Национальным банком Беларуси, а также подготовленные сотрудниками банка ВТБ непосредственно для подобных образовательных мероприятий: презентации, тесты.

Справочно: Международный день финансов детей и молодежи впервые был проведен в 2012 году. Республика Беларусь присоединилась к празднованию этой даты спустя год. На протяжении недели финансовой грамотности по всей стране организовываются различные образовательные мероприятия для подрастающего поколения в области финансов, направленные на повышение уровня финансовых знаний.

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