Специалисты Беларуси и России 30-31 мая обсудят сближение требований по охране труда

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI Белорусско-российская конференция по охране труда, пройдет с 30 по 31 мая на базе республиканского санатория "Белая Вежа" в Брестской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Совместно с Минтруда России ведомство ежегодно собирает специалистов и руководителей предприятий двух стран, чтобы те могли обменяться опытом и мнениями в направлениях совершенствования законодательства в области охраны труда. Главная цель - сблизить и унифицировать требования охраны труда, стимулировать развитие обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
"В Союзном государстве формируется единый рынок труда. Работники могут свободно перемещаться между странами и трудиться как в России, так и в Беларуси. Важно, чтобы нормы охраны труда в отношении них существенно не различались. Обмен опытом и выработка совместных решений по обсуждаемым проблемам помогает совершенствовать систему управления охраной труда в организациях обеих стран", - пояснили в Минтруда Беларуси.
В работе конференции примут участие представители министерств двух стран, органов власти, профсоюзов, предпринимателей, руководители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Беларуси и России. Для участников запланировано посещение предприятий Брестской области с демонстрацией комплекса мер по обеспечению безопасных условий труда.-0-
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