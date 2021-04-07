Специалисты Госстандарта во время Недели леса высадили деревья в Столбцовском районе

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня специалисты центрального аппарата Госстандарта во главе с председателем Валентином Татарицким приняли участие в республиканской акции "Неделя леса-2021". Совместно с учениками и педагогами Засульской средней школы, а также работниками Рубежевичского лесничества Столбцовского лесхоза было высажено 26 тыс. саженцев сосен и 6 тыс. берез, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Госстандарт активно участвует в этой акции не первый год. И уже традиционно - на малой родине председателя комитета Валентина Татарицкого.

"Лес - основное богатство, которым располагает наша страна. Для того, чтобы оно сохранялось для наших потомков, конечно, его нужно восполнять и приумножать. Поэтому мы активно участвуем в этой акции. Высаживая сегодня молодые деревца сосен и берез, вносим свой вклад в заботу о природе, охрану окружающего мира и экономное использование ресурсов, показываем достойный пример подрастающему поколению", - сказал руководитель комитета.

Неделю леса активно поддерживают и подведомственные организации Госстандарта. В частности, в Смолевичском лесхозе трудились специалисты центрального аппарата Департамента по энергоэффективности во главе с руководителем Михаилом Малашенко и минских региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), в агрогородке Кировская (Витебский район) и лесопарке "Юрьева горка" - сотрудники витебского регионального управления по надзору за рациональным использованием ТЭР, а в Минском лесхозе - БелГИСС.

Также 8 апреля к акции присоединятся предприятия госстройэкспертизы по Могилевской и Минской областям, 9 апреля - Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации и Витебская областная инспекция Госстандарта, 10 апреля - Госстройэкспертиза по Минску.

Республиканская акция "Неделя леса - 2021" проводится Министерством лесного хозяйства уже в 14-й раз. Ее цель - сохранение и приумножение лесов, привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов. В этом году акция проходит с 3 по 10 апреля и посвящена Году народного единства.-0-