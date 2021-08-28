Специалисты ИКАО отказались общаться с Романом Протасевичем - Сикорский

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибывшие в Беларусь специалисты ИКАО отказались общаться с Романом Протасевичем, который был на борту самолета Ryanair, совершившего посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"Они отказались от общения с ним. Это было предложено", - сообщил директор департамента.

Вместе с тем он подчеркнул, что специалисты ИКАО уехали из Беларуси с другим настроением, нежели приехали - с большим пониманием, что именно произошло, и, прежде всего, что не проводилась какая-то спецоперация, чтобы остановить кого-то из пассажиров. "То настроение, с которым они приехали - абсолютно решенного вопроса, - оно поменялось", - подчеркнул Артем Сикорский.

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