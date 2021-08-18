Специалисты из Иордании повысили квалификацию на базе центра подготовки спасателей в Беларуси

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать специалистов Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства повысили свою квалификацию на базе Международного центра подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Они прошли подготовку по программе "Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.В ходе обучения на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей со слушателями из Иордании практически отработаны элементы тушения пожаров на объектах хранения нефтепродуктов и газа, алгоритмы проведения аварийно-спасательных работ в зоне землетрясений, аварийно-спасательные работы на транспорте.В рамках выездных занятий слушатели посетили республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" и государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение "Авиация" МЧС.На базе Международного центра подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС с 2010 года подготовку прошли 582 представителя из Иордании.-0-