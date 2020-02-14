Специалисты напоминают о важности соблюдения режима дня у детей во время каникул

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим дня у детей (особенно младшего школьного возраста) должен соблюдаться всегда, в том числе во время выходных и каникул. На это обратила внимание сегодня на пресс-конференции заведующая отделом гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии дополнительных каникул для учащихся 1-2-х классов специалист еще раз напоминает родителям о необходимости соблюдения в эти дни основных режимных моментов. "В частности, должен соблюдаться режим сна. Ребенок в возрасте 6-7 лет должен спать не менее 11 часов в сутки (с учетом дневного сна 1-1,5 часа). Питание должно быть четырехразовым: завтрак, обед, полдник, ужин. Пребывание на улице - не менее 4 часов", - сказала Алла Малахова.

При этом на просмотр телевизора и различные гаджеты должно отводиться не более одного часа в день.

"У нас же почти все дети недосыпают час-полтора, на улице и вовсе бывают очень мало, - констатировала она. - Поэтому хотелось бы, чтобы во время каникул недостаток этих режимных моментов все же компенсировался".-0-