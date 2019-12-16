Специалисты ОЗХО в 2020 году пройдут подготовку в Университете гражданской защиты МЧС

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2020 году пройдут подготовку на базе Международного центра подготовки спасателей Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

Такая договоренность достигнута во время переговоров с руководством Академии гражданской защиты Сингапура и представителем ОЗХО, которые состоялись в дни полевых учений по реагированию на чрезвычайные ситуации в химической промышленности, прошедшие в Сингапуре.

Учения, проводимые под эгидой ОЗХО, прошли на базе Академии гражданской защиты Сингапура. В них приняли участие представители из Бангладеш, Беларуси, Чехии, Ирака, Казахстана, Малайзии, Пакистана, Филиппин. По результатам участия белорусских специалистов сертификаты инструкторов ОЗХО вручены начальнику филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС Валерию Рудольфу и начальнику кафедры специальной подготовки филиала Виталию Бабичу.

Кроме того, во время учений представители спасательного вуза Беларуси провели практические занятия для участников тренировки.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС Беларуси