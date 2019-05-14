Специалисты рассказали, как не отравиться на пикнике

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тем, кто собирается на пикник к водоемам, не стоит брать с собой продукты, которые должны храниться в особых условиях. Об этом сегодня журналистам сообщил заведующий противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) Дмитрий Голотик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Голотик отметил, что готовые к употреблению продукты на пикник желательно брать небольшими порциями. "Лучше отдавать предпочтение тем, которым не нужны для хранения особые температурные условия", - добавил он. Также Дмитрий Голотик настоятельно порекомендовал, отправляясь на природу, везти с собой достаточный запас воды. Ее должно хватить не только для питья, но и на гигиенические процедуры.

Он напомнил, что чаще всего передача кишечных инфекций происходит через загрязненную воду и руки, а также при употреблении пищевых продуктов и готовых блюд, приготовленных с нарушением технологии или неправильно хранившихся. Так, необходимо отделять сырые продукты от готовых. Блюда следует хорошо проваривать, прожаривать и не допускать, чтобы они хранились больше одного-двух часов.

Специалисты советуют не покупать продукты вне установленных мест торговли, на стихийных рынках, которые в Минске, например, часто возникают у выходов из метро. Продукты здесь реализуются в несоответствующих температурных условиях, часто прямо с земли. Они не имеют сведений о месте, дате изготовления, сроках годности и так далее.

По данным РЦГЭиОЗ, эпидемиологическая обстановка по кишечным инфекциям контролируемая и стабильная. Уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 21%.-0-