Специалисты рассказали о преимуществах комплекса упражнений БГМУ для пациентов с COVID-пневмонией

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс дыхательных упражнений, разработанный сотрудниками кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского государственного медицинского университета, улучшает физическое и психологическое состояние пациентов с COVID-пневмонией, сообщил журналистам ректор БГМУ Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович

Ректор отметил, что отличительной особенностью этого курса является то, что дыхательные упражнения выполняются как в активной стадии COVID-19, так и после перенесенного заболевания.

"В интернете есть множество дыхательных упражнений, но они не имеют доказательной базы. У некоторых пациентов, пользовавшихся этими несертифицированными курсами, мы видим отдаленные последствия, их состояние ухудшается, - сказал он. - Наш курс сертифицирован, создан согласно принципам доказательной медицины, поэтому дает хорошие результаты: улучшение физического и психологического состояния после перенесенной пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией".

Комплекс упражнений записан на видео. Диски дают пациентам, которые могут заниматься как в стационаре, так и в домашних условиях. В учреждениях здравоохранения правильно дышать помогают студенты-медики, которые прошли обучающий курс "Кинезотерапия как средство медицинской реабилитации в процессе восстановительного лечения пациентов, перенесших COVID-пневмонию".

"Наши студенты демонстрируют те навыки, которыми они овладели после прохождения этого курса. Его прошли более 20 студентов различных курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов. Теперь они дипломированные инструкторы, которые помогают пациентам не только в 4-й больнице, но и других учреждениях здравоохранения Минска", - отметил ректор.

По словам завкафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ кандидата медицинских наук, доцента Людмилы Малькевич, дыхательные упражнения должны быть строго дозированы, при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента. "В интернете можно найти много комплексов дыхательных упражнений, где тренировка идет на задержку дыхания, глубокий вдох, протяжный выдох. Но в этом случае большая физическая нагрузка на легочную ткань, она травмируется, и состояние пациента ухудшается", - отметила завкафедрой.

Кандидат медицинских наук, доцент Людмила Малькевич

Когда же пациент начинает дышать как надо (диафрагмальное, или регламентируемое дыхание), у него повышается сатурация, нормализуются дыхательные процессы, повышается адаптация к физическим нагрузкам и в целом наступает облегчение состояния, что в итоге ведет к улучшению и психологического настроя, играющего далеко не последнюю роль в борьбе с болезнью.

На первом этапе лечения применяют всего несколько упражнений, принимая во внимание тяжесть состояния больного. На втором этапе происходит увеличение количества таких заданий на фоне начинающегося выздоровления, когда появляются и физические, и моральные резервы. К моменту выписки из стационара добавляются новые упражнения, чтобы люди могли заниматься ими дома, находясь на амбулаторном лечении.-0-

Фото Оксаны Манчук