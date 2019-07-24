Специалисты рассказали о преимуществах профобразования в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднее специальное и профессионально-техническое образование в Беларуси ориентировано на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других отраслей экономики. При этом оно завязано на конкретные региональные потребности, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

Абитуриентов в этом году набирают 127 профессионально-технических колледжей и 47 учреждений, реализующих программу профтехобразования. Выбрать можно из более чем 260 профессий. Из них пять новые. "В профколледжах начнут готовить аппаратчиков обработки стекловолокнистых материалов, дубления, отделочников меховых шкурок, сборщиков изделий из пластмасс и операторов системы автоматизированного изготовления лекал. Самое главное, и это говорит о подвижности профтехобразования, - открыта подготовка по 151 новой для отдельных колледжей профессии. Решение принималось с учетом прогноза региональной потребности в кадрах", - рассказал Сергей Касперович.

На уровень среднего специального образования прием ведут 110 колледжей и 83 учреждения образования, реализующих соответствующие программы. "Специальностей 156. Все они отрабатываются точечно. И опять же прием в тот или иной колледж в первую очередь определяется, исходя из заказа, региональной потребности", - отметил представитель Минобразования. Среди наиболее востребованных - IT-специальности. "Айтишников в Беларуси готовят не только на уровне высшего образования, но и среднего специального. Так, в этом году увеличилось количество колледжей, в которых можно освоить профессию IT-профиля. Речь идет о таких специальностях, как "программируемые мобильные системы", "тестирование программного обеспечения", - добавил начальник главного управления профобразования.

В ссузах открываются и новые технические специальности: "техническая эксплуатация оборудования", "химическая технология переработки древесины", "технология машиностроения" и другие. Новые специальности гуманитарной направленности на уровне среднего специального в отличие от высшего открываются реже. В качестве примера Сергей Касперович привел лингвогуманитарный колледж МГЛУ, где впервые открыли прием на "лингвистическое обеспечение сурдокоммуникаций". В основном же колледжи ориентированы на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для производственных секторов экономики.

Специалист обратил внимание, что в Беларуси у каждого есть возможность получать образование непрерывно. Учащиеся, которые овладели профессией на уровне профессионально-технического образования, могут получить среднее специальное по родственной специальности в сокращенные сроки. Аналогично, отучившись в ссузе, можно поступать в вуз. Достаточно пройти внутренние испытания, минуя ЦТ.

Сергей Касперович посоветовал абитуриентам исходить из собственных интересов при выборе будущего места учебы и профессии без оглядки на их популярность или непопулярность у сверстников. Сориентироваться помогут сборники для поступающих в колледжи и учреждения профессионально-технические образования с перечнем специальностей и профессий, по которым ведется прием. Эти и другие полезные материалы размещены на сайте Минобразования в разделе "Абитуриенту".-0-