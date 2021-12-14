Специалисты в ТЛЦ изучат потребности детей беженцев в образовательных услугах

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ТЛЦ специалисты изучат потребности детей беженцев в образовательных услугах, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 37-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логитическом центре "Брузги". Немало среди беженцев и детей. Сегодня специалисты, в том числе опытные педагоги-психологи из Гродно, обученные оказывать помощь детям в кризисной ситуации, а также представители ЮНИСЕФ, изучают потребности детей в получении образовательных услуг.

"Одна из наших задач - организовать занятость детей. Мы также выявляем детей, нуждающихся в психологической помощи. С учетом того, в какой ситуации они оказались, дети, возможно, испытывают чувство тревоги", - сказала директор Гродненского областного социально-педагогического центра Ирина Кажуро.

Специалисты предложили детям и их родителям заполнить анкету. По итогам анкетирования будут приниматься решения по организации той или иной работы с детьми.-0-

Ирина Кажуро