Специальности Института управленческих кадров вошли в ТОП-10 самых востребованных в Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам анализа проходных баллов вступительной кампании 2019 года все три специальности первой ступени высшего образования Института управленческих кадров (ИУК) Академии управления вошли в десятку наиболее востребованных в Беларуси. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, заявил ректор академии Геннадий Пальчик, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

В ИУК осуществляется подготовка студентов по трем эксклюзивным специальностям: "государственное управление и право", "государственное управление и экономика", "управление информационными ресурсами". "С учетом поставленных главой государства задач они имеют четко выраженную практико-ориентированную управленческую составляющую с углубленным изучением иностранных языков", - подчеркнул ректор.

В этом году на первый курс для получения первого высшего образования в Институт управленческих кадров приняты 180 человек. "Академия готовит, образно говоря, "штучных" специалистов: на бюджет зачислены лишь 50 "правовиков-управленцев" и всего по 25 экономистов и "айтишников" в управленческой сфере. При этом три четверти поступивших представляют регионы Беларуси", - отметил он.

Обращаясь к вчерашним абитуриентам, Геннадий Пальчик констатировал, что качественное образование, глубокие знания всегда востребованы и являются фундаментом успешной социализации, профессиональной деятельности и достойной жизни каждого.

Академия управления - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. В структуру академии входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-