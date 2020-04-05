Специальные пасхальные трансляции и программы запланированы в эфире теле- и радиоканалов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 12 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Так, 11 апреля в 6.05 на телеканале "Беларусь 1" выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта "Існасць". В этот же день в 21.45 телеканал начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Пасху из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. 12 апреля в 6.00 в эфир выйдет "Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресение". Эти программы, в том числе и прямую трансляцию богослужения, также увидят телезрители международного спутникового канала медиахолдинга "Беларусь 24".

Телеканал "Беларусь 3" важные духовные дни перед Пасхой предлагает провести дома. По просьбе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви во главе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в Великий четверг в 19.00 на телеканале начнется прямая трансляция богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. Святое пасхальное Триденствие на Страстной неделе продолжится на "Беларусь 3" прямой трансляцией богослужения и в Великую пятницу, 10 апреля. Начало - в 19.00.

В этот же день в 23.20 католиков Беларуси ожидает прямая трансляция Крестного пути из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Во время праздничного шествия, которое ежегодно проходит в Страстную пятницу накануне Пасхи, участники сделают 14 остановок. Именно столько сделал Христос, когда поднимался к месту своего распятия. Церемония проходит около древних стен Колизея и сопровождается религиозными рассуждениями и молитвами, которые зачитываются во время шествия.

12 апреля в 8.00 праздничным пасхальным утром телезрители увидят программу "Размовы пра духоўнае", тема которой "Вялікдзень - Светлае Хрыстова Уваскрэсенне". В 16.20 состоится специальная прямая трансляция из Ватикана, где Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" пришлет Папа Римский Франциск. Текст послания для миллионов католиков по всему миру всегда оригинальный и неповторимый. К слову, аудиоверсию послания в прямом эфире представит Первый национальный канал Белорусского радио.

В 17.00 социокультурный телеканал покажет музыкальную программу Франсиса Пуленка - кантату Stabat Mater, которую в студии Белтелерадиокомпании "600 метров" исполнили симфонический оркестр и академический хор медиахолдинга. Музыкантам удалось передать драматургию, заложенную композитором, через взаимодействие двух коллективов, в котором хор выступил прекрасным обрамлением симфонического оркестра. Молитвенный характер произведения передали медленный темп некоторых частей и пение хора без оркестрового сопровождения. Дирижировал музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании Вильгельм Кайтель, с которым медиахолдинг давно и плодотворно сотрудничает.

На Первом национальном канале Белорусского радио 12 апреля в 8.15 в программе "Каталіцкая пропаведзь" состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова.-0-