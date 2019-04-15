Специальные трансляции и программы готовит Белтелерадиокомпания на католическую Пасху

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 21 апреля, в эфире телеканалов Белтелерадиокомпании, а также Первого национального канала Белорусского радио запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Так, накануне Пасхи 20 апреля в 6.25 на "Беларусь 1" выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта "Існасць". "В этот же день в 21.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Пасху из Костела Воздвижения Святого Креста в Бресте. В воскресное утро 21 апреля в 6.35 в эфир выйдет Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресение. Аудитория международного спутникового телеканала "Беларусь 24" также сможет увидеть праздничное богослужение и обращение митрополита", - рассказали в пресс-службе.

Телеканал "Беларусь 2" 20 апреля в 22.05 покажет эпическую драму Кевина Рейнольдса "Воскресение Христа" (США, 2015).

В эфире "Беларусь 3" в 23.10 пятницы, 19 апреля, - музыкальная программа Франсиса Пуленка с кантатой Stabat Mater, которую в студии Белтелерадиокомпании "600 метров" исполнили симфонический оркестр и академический хор медиахолдинга. Музыкантам удалось передать драматургию, заложенную композитором, через взаимодействие двух коллективов, в котором хор выступил прекрасным обрамлением симфонического оркестра. Молитвенный характер произведения передали медленный темп некоторых частей и пение хора без оркестрового сопровождения. Дирижировал симфоническим оркестром и хором Белтелерадиокомпании Вильгельм Кайтель, с которым медиахолдинг давно и плодотворно сотрудничает.

В 23.45 пятницы социокультурный телеканал начнет прямую трансляцию Крестного пути из Колизея с участием Папы Римского Франциска. Во время праздничного шествия, которое ежегодно проходит в Страстную пятницу накануне Пасхи, участники сделают 14 остановок. Именно столько сделал Христос, когда поднимался к месту своего распятия. Церемония проходит около древних стен Колизея и сопровождается религиозными рассуждениями и молитвами, которые зачитываются во время шествия.

21 апреля в 7.35 праздничное пасхальное утро на "Беларусь 3" начнется с показа выпуска проекта "Камертон" с участием Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. В 16.00 католиков ожидает специальная прямая трансляция с площади Святого Петра в Ватикане, откуда Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" пришлет Папа Римский Франциск. Это уникальное действо, во время которого Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников со всех концов мира, а после обращается с традиционным папским благословлением "Urbi et Orbi" к верующим. Текст этого послания всегда оригинальный и неповторимый для миллионов католиков по всему миру, а площадь обещает быть украшена, как всегда, тысячами цветов, которые уже четверть столетия привозят в Ватикан на Пасху из Нидерландов.

На Первом национальном канале Белорусского радио 21 апреля в 8.15 в программе "Каталіцкая пропаведзь" состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова.-0-