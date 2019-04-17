Специальные туры на соревнования II Европейских игр организуют для детей из регионов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсионные туры в Минск с посещением соревнований II Европейских игр по определенным видам спорта предложат детям и болельщикам из регионов, сообщил директор республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" Олег Михайлов во время выездного заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"При поддержке Минспорта формируем специальные туры на конкретные соревнования, чтобы федерации могли предложить их любителям спорта, детям", - рассказал Олег Михайлов.

По его словам, уже разработана программа посещения игр "Баскетбол 3X3", рассчитанная на людей с разным достатком и предпочтениями по комфорту размещения. В частности, для детей предлагается вариант с проживанием в общежитиях, где стоимость минимальна. "Такие предложения подготовим всем федерациям, проведем презентации", - отметил Олег Михайлов.

Планируется также, что на границе каждый иностранный турист при предъявлении билета на игры получит буклет с перечнем экскурсий по столице и стране. В список на сегодняшний день уже включено более 40 экскурсионных программ.-0-