Спецоперацию по блокированию участка границы провели на учениях КСОР ОДКБ в Нижегородской области

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019" провели спецоперацию по блокированию участка границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня на полигоне Мулино Нижегородской области завершилась активная фаза учения КСОР ОДКБ. "В ходе розыгрышей тактических действий воинские контингенты и формирования сил специального назначения выполняли учебно-боевые задачи по ведению разведки с комплексным применением различных средств наземного и воздушного базирования, усилению войск прикрытия государственной границы, проведению специальной операции по блокированию участка границы государства - члена ОДКБ, разгрому и ликвидации незаконных вооруженных формирований", - отметили в Минобороны.

Учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019" проходит 16-18 октября. В маневрах задействованы около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники от ВС Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, формирования сил специального назначения, МВД и МЧС. Планировалось отработать вопросы подготовки совместной операции и управления контингентами КСОР ОДКБ при ведении практических действий по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Кроме того, предусматривалась отработка воинскими контингентами и формированиями сил специального назначения учебно-боевых задач при ведении разведки с комплексным применением различных средств наземного и воздушного базирования, усилении войск прикрытия государственной границы, проведении специальной операции по блокированию участка границы государства - члена ОДКБ, разгрому и ликвидации незаконных вооруженных формирований.-0-