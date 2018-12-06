Спецпомощь при обморожениях должна быть оказана в первые 48 часов - медик

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная помощь при обморожениях должна быть оказана в первые 48 часов, сообщил журналистам главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО Алексей Часнойть, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специализированную помощь при обморожениях оказывают исключительно в ожоговых центрах, и эта помощь может быть обеспечена в первые 48 часов. Если человек обращается после этого времени, то вазоактивная терапия, которую мы проводим для восстановления кровообращения в пораженных участках тела, будет уже не эффективна. Такие пациенты должны направляться в отделения гнойной хирургии по месту жительства. Там будут выполняться различного рода операции по удалении нежизнеспособных тканей, вплоть до высоких ампутаций", - пояснил Алексей Часнойть.

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