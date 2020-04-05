Спецрейс "Белавиа" с гражданами Беларуси направляется из Дели в Минск

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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный рейс "Белавиа" с эвакуированными гражданами Беларуси, России, Украины и Таджикистана на борту направляется из Дели в Минск. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Специальный рейс @Belavia_by с эвакуированными гражданами Беларуси, России, Украины и Таджикистана на борту направляется в Минск pic.twitter.com/Cb213aC4Ux— МИД Беларуси ???????? (@BelarusMID) April 5, 2020
В МИД уточнили, что на борту порядка 60 белорусских граждан.-0-