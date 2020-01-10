"Спящая красавица Европы" - Le Figaro включила Беларусь в топ-20 туристических направлений 2020 года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская газета Le Figaro включила Беларусь в двадцатку туристических направлений, которые путешественникам стоит открыть в 2020 году.

"Мы могли бы назвать ее "Спящая красавица Европы", - пишет Le Figaro о Беларуси.

Газета рассказывает, что Беларусь является родиной Марка Шагала, отмечает архитектурное богатство Минска, а также удивительную природу - первобытные леса и обширные национальные парки, где живут рыси, бурые медведи, рябчики и волки.

Le Figaro отмечает, что Беларусь открыта для туризма, в том числе благодаря безвизовому режиму.

В топ-20 направлений этого года также включены Австралия, Мадагаскар, Индонезия, Барбадос, ОАЭ, Словения, Грузия, Куба, Япония, Гавайи и др.-0-