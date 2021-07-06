Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купалы, или просто Купалье – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Песни, хороводы, плетение венков, прыжки через костер – часть обязательной программы Купальской ночи. Обычаи и обряды Купалья – в архивных фотографиях БЕЛТА.
Плетение венков – самый распространенный купальский обычай. Их пускают по воде. Считается, что если венок поплывет, то девушку ожидает счастливая жизнь. А если его выловит из воды мужчина, то для молодой особы это знак: вскоре быть свадьбе.
Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Они должны были избавить от болезней и дурного глаза. Считается, если трижды прыгнуть через костер – весь год будешь здоровым и счастливым.