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06 июля 2021, 13:29

Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купалы, или просто Купалье – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Песни, хороводы, плетение венков, прыжки через костер – часть обязательной программы Купальской ночи. Обычаи и обряды Купалья – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год
Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год

Купалье в Вязынке, 1982 год
Купалье в Вязынке, 1982 год

Купальена Августовском канале. Гродненский район, 2020 год
Купальена Августовском канале. Гродненский район, 2020 год

Праздник Купалье в Ракове, 2013 год
Праздник Купалье в Ракове, 2013 год

Вязынка. В купальскую ночь, 1982 год
Вязынка. В купальскую ночь, 1982 год

Купалье в Строчице
Купалье в Строчице

Плетение венков – самый распространенный купальский обычай. Их пускают по воде. Считается, что если венок поплывет, то девушку ожидает счастливая жизнь. А если его выловит из воды мужчина, то для молодой особы это знак: вскоре быть свадьбе.

Гродненский район, 2020 год
Гродненский район, 2020 год

Во время праздника Ивана Купалы. Житковичский район
Во время праздника Ивана Купалы. Житковичский район

Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го
Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го

Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год
Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год

Считается, что во время Купалья вода обладает волшебной силой
Считается, что во время Купалья вода обладает волшебной силой

Народный праздник Купалье в селе Красном на реке Уше, 1988 год
Народный праздник Купалье в селе Красном на реке Уше, 1988 год

Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Они должны были избавить от болезней и дурного глаза. Считается, если трижды прыгнуть через костер – весь год будешь здоровым и счастливым.

Минск, 2014 год
Минск, 2014 год

Традиционный обряд "Купалье", 2020 год
Традиционный обряд "Купалье", 2020 год

По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника в Купальскую ночь, обретет способность заглядывать в будущее.
По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника в Купальскую ночь, обретет способность заглядывать в будущее.

Купалье в Ракове, 2020 год
Купалье в Ракове, 2020 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей"
Праздник Купалье в агрогородке Александрия берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области.

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