Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 6 на 7 июля отмечается день Ивана Купалы, или просто Купалье – один из древнейших обрядовых праздников. По народному поверью, в этот период вода обладает волшебной силой, а тот, кто найдет цветок папоротника, обретет способность заглядывать в будущее. Песни, хороводы, плетение венков, прыжки через костер – часть обязательной программы Купальской ночи. Обычаи и обряды Купалья – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Народный праздник "Купалье" в д. Дивин Кобринского района Брестской области, 1990 год

Купалье в Вязынке, 1982 год

Купальена Августовском канале. Гродненский район, 2020 год

Праздник Купалье в Ракове, 2013 год

Вязынка. В купальскую ночь, 1982 год

Купалье в Строчице

Плетение венков – самый распространенный купальский обычай. Их пускают по воде. Считается, что если венок поплывет, то девушку ожидает счастливая жизнь. А если его выловит из воды мужчина, то для молодой особы это знак: вскоре быть свадьбе.

Гродненский район, 2020 год

Во время праздника Ивана Купалы. Житковичский район

Традиционный обряд "Купалье" на Августовском канале, 2020 го

Праздник "Купалье" в Минске, 1989 год

Считается, что во время Купалья вода обладает волшебной силой

Народный праздник Купалье в селе Красном на реке Уше, 1988 год

Прыжки через купальский костер – одно из главных развлечений праздника. Они должны были избавить от болезней и дурного глаза. Считается, если трижды прыгнуть через костер – весь год будешь здоровым и счастливым.

Минск, 2014 год

Традиционный обряд "Купалье", 2020 год

По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника в Купальскую ночь, обретет способность заглядывать в будущее.

Купалье в Ракове, 2020 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. Купалье "Александрия собирает друзей" Праздник Купалье в агрогородке Александрия берет свое начало в 2011 году. Ежегодно в начале июля "Александрия собирает друзей" на масштабные летние народные гулянья в Шкловском районе Могилевской области.