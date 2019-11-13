"Спорт-пари": джекпот "Спортлото 5 из 36" на сумму более Br84 тыс. разыгран!

Компания "Спорт-пари" с радостью сообщает: 6 ноября в тираже 1394 "Спортлото 5 из 36" был разыгран 45-й джекпот в истории игры. Сумма более чем Br84 тыс. будет оперативно выплачена в полном объеме. В соответствии с законодательством, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Сотрудникам компании уже известно, что победительницей стала Татьяна из Бреста. Обладательница джекпота сделала ставку, самостоятельно выбрав счастливые числа (33, 1, 21, 11, 19). Это уже не первая ее победа со "Спорт-пари". Компания "Спорт-пари" отмечает, что важную роль в розыгрыше джекпота сыграли числа 11 и 19 (ноябрь 2019 года). В 2019 году это уже пятый розыгрыш джекпота "Спортлото 5 из 36".

Для участников "Спорт-пари" 2019-й стал годом побед: за 10 месяцев победителям было выплачено более Br19 млн! Напомним, что в июне житель Могилева Александр получил рекордный для Беларуси джекпот "Спортлото 6 из 49" - почти Br4 млн.

"Обладателями джекпотов часто становятся участники наших игр, сделавшие ставки в дни рождения или накануне праздничных дней. Так, уже второй раз в истории компании джекпот "Спортлото 5 из 36" разыгрывается перед ноябрьскими праздниками. 5 ноября 2017 года джекпот в размере Br225 тыс. выиграла пенсионерка из Слуцкого района Мария Ростиславовна. Надеемся, что добрая традиция будет продолжаться и новые крупные победы не за горами", - подчеркнула представитель компании Нина Никанорова.

Растет и размер джекпота в "Спортлото 6 из 49". В настоящий момент максимальная сумма выигрыша уже превышает Br603 тыс.

Всего более Br638 тыс. выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари". Более Br135 тыс. получили участники игры "КЕНО", более Br306 тыс. - участники "БЛИЦ", более Br68 тыс. рублей - участники "Спортпрогноза", более Br86 тыс. - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более Br33 тыс. рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

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