"Спорт-пари": джекпоты растут, победителей все больше!

"Год побед" оправдывает свое название, ведь в офисе "Спорт-пари" продолжают регулярно вручать крупные выигрыши. Так, первым игроком, угадавшим комбинацию "5 из 6" сразу после розыгрыша рекордного джекпота "Спортлото 6 из 49" стал Геннадий из Минска. Победа принесла ему более 4 000 рублей! Игрок начал делать ставки около года назад в онлайн-сервисах компании "Спорт-пари" и называет игру своим хобби. Числа для комбинации мужчина выбирает одни и те же, он на своем примере доказывает, что такой стиль игры работает. Главный совет другим игрокам от Геннадия: никогда не сдаваться и сохранять веру в лучшее!
А вот минчанин Денис играет в "Спорт-пари" с момента появления игры "Спортпрогноз". Любимая игра уже радовала победителя крупными выигрышами, а в этот раз правильно угаданная комбинация принесла более 5 300 рублей! Победитель рассказал, что ставки делает несколько раз в неделю. При выборе комбинаций Денис пользуется аналитикой Viber-канала "Спорт-пари", а иногда указывает исход матчей наобум.
Он советует всем игрокам прислушиваться к своей интуиции, быть настойчивыми и не бояться делать "неординарные" ставки. Тогда удача обязательно улыбнется!
Владимиру Михайловичу повезло в "БЛИЦ": счастливая комбинация принесла ему 10 000 рублей! Победитель признался, что играет в "Спорт-пари" с самого основания компании. Начинал игрок с "КЕНО", а теперь делает ставки в "Спортпрогноз" и "БЛИЦ". Владимир Михайлович считает, что для большей вероятности выигрыша нужно просматривать последние десять розыгрышей. Также в четные дни он ставит нечетное количество ставок, а в нечетные – четное. Владимир Михайлович делится радостью от игр "Спорт-пари" с друзьями. Он рассказал нам о том, что его друг уже на второй ставке угадал 4 цифры из 6 в "Спортлото 6 из 49".
Каждому игроку победитель советует найти собственный подход к созданию комбинаций и никогда не сдаваться!
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