"Спорт-пари": каждый месяц новые рекорды выигрышей!

Последний месяц лета радует любителей игр компании
"Такого еще не было", – констатируют старожилы компании. "Впервые за 10 лет работы выдались такие невероятные выходные".
Все началось в субботу вечером, когда Сергей, житель Полоцка, по пути домой сделал максимальную ставку в 5 рублей в
Казалось бы, все науки о вероятностях свидетельствовали о том, что воскресенье в компании должно пройти в спокойном режиме. Однако измеритель "индекса проницательности" белорусов вновь выдал пиковое значение. В воскресном тираже
Молодой человек делает ставки только в онлайн-сервисе m.sportpari.by, ему так удобнее, а в точки продаж приходит исключительно за выигрышами. Победитель признается: начав играть со
Артем увлекается пешими походами, вместе с друзьями они посетили множество исторических и природных достопримечательностей Беларуси. Иногда за день их компания проходит до 70 километров. Неудивительно, что в планах Артема инвестировать часть выигрыша в свое увлечение.
"Мы действительно впечатлены результатами наших игроков. Возможно, это просто удачное стечение обстоятельств. Однако нам хочется верить, что белорусы стали более опытными и в данной сфере деятельности. Усилили, так сказать, "индекс проницательности". Благодарим наших игроков за доверие, ждем продолжения и готовимся к новым победам. Кстати, есть куда стремиться. Джекпот
Благодаря невероятной "кучности" побед августовские выходные обновили рекорд компании по суммарным выплатам: белорусы сумели выиграть более 300 000 рублей. Заметим, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами и уже были выплачены победителям в полном объеме.
Команда
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