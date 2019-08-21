"Спорт-пари": каждый месяц новые рекорды выигрышей!

Последний месяц лета радует любителей игр компании "Спорт-пари" : в прошлые августовские выходные белорусы стали богаче более чем на 300 000 рублей! Был разыгран джекпот в "Спортлото 5 из 36" и впервые за историю "БЛИЦ" ставка в 5 рублей принесла максимально возможный выигрыш в этой игре!

"Такого еще не было", – констатируют старожилы компании. "Впервые за 10 лет работы выдались такие невероятные выходные".

Все началось в субботу вечером, когда Сергей, житель Полоцка, по пути домой сделал максимальную ставку в 5 рублей в "БЛИЦ" . Уже через 3 минуты он стал обладателем 100 000 рублей – максимально возможного выигрыша в данной игре. Сергей уверен: ему помогла интуиция и ставка на "свои" числа.

Казалось бы, все науки о вероятностях свидетельствовали о том, что воскресенье в компании должно пройти в спокойном режиме. Однако измеритель "индекса проницательности" белорусов вновь выдал пиковое значение. В воскресном тираже "Спортлото 5 из 36" Артем из Минска угадал 5 заветных чисел из 5, сорвав очередной, 44-й джекпот данной игры.

Молодой человек делает ставки только в онлайн-сервисе m.sportpari.by, ему так удобнее, а в точки продаж приходит исключительно за выигрышами. Победитель признается: начав играть со "Спорт-пари" из-за дружественного и понятного интерфейса m.sportpari.by, он не мог представить, что игра принесет ему более 81 000 рублей!

Артем увлекается пешими походами, вместе с друзьями они посетили множество исторических и природных достопримечательностей Беларуси. Иногда за день их компания проходит до 70 километров. Неудивительно, что в планах Артема инвестировать часть выигрыша в свое увлечение.

"Мы действительно впечатлены результатами наших игроков. Возможно, это просто удачное стечение обстоятельств. Однако нам хочется верить, что белорусы стали более опытными и в данной сфере деятельности. Усилили, так сказать, "индекс проницательности". Благодарим наших игроков за доверие, ждем продолжения и готовимся к новым победам. Кстати, есть куда стремиться. Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 325 000 рублей", – отметил генеральный директор компании "Спорт-пари" , Юрий Юрасюк.

Благодаря невероятной "кучности" побед августовские выходные обновили рекорд компании по суммарным выплатам: белорусы сумели выиграть более 300 000 рублей. Заметим, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами и уже были выплачены победителям в полном объеме.

Команда "Спорт-пари" информирует: в эту субботу, 24 августа, состоится празднование Международного олимпийского дня. "Спорт-пари" приглашает всех гостей мероприятия поучаствовать в увлекательных мероприятиях от компании "Спорт-пари" . Памятные сувениры, сюрпризы и развлечения для детей ждут всех гостей праздника. Присоединяйтесь и вы к знаковому спортивному мероприятию!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

Играй со своего мобильного:

Играй в интернете!

Телефон горячей линии - 143

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 810 300 рублей. 174 858 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 386 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 68 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 69 500 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – более 108 000 рублей!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Размещение рекламы на БЕЛТА