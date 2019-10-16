"Спорт-пари": новости для участников игр!

Компания "Спорт-пари" с радостью сообщает: размер джекпота "Спортлото 6 из 49" превысил 500 000 рублей. Компания благодарит каждого участника "Спортлото 6 из 49" за доверие и интерес к игре и продолжает внимательно следить за развитием событий. Побороться за джекпот можно, сделав ставку на точке продаж или онлайн на сайте m.sportpari.by, или в мобильном приложении. Розыгрыши "Спортлото 6 из 49" проводятся четыре раза в неделю, каждый понедельник, вторник, четверг и субботу в эфире телеканала "Беларусь-2".

Приятные новости ждут и любителей "Спортлото 5 из 36". В августе Артем из города Минска стал обладателем джекпота игры в размере более 81 000 рублей, а уже сегодня размер нового джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 50 000 рублей.

Коллекция Года побед пополняется новыми счастливыми историями. Михаил из Солигорска сделал ставку в "БЛИЦ" 10 октября и оказался обладателем 10 000 рублей. Мужчина участвовал в играх "Спорт-пари" несколько лет, периодически выигрывая небольшие суммы.

Михаил признался: чтобы победить, нужно быть терпеливым и сохранять хорошее настроение.

Александр из Минска долгое время участвует в играх "Спорт-пари". Крупную победу и более 50 000 рублей принесла ему ставка в "КЕНО", сделанная 21 сентября. Мужчина увлекается спортом и поддерживает любимые команды по хоккею, футболу и многим другим видам спорта. Победитель делает ставки на "свои" числовые комбинации. Остальным участникам игр Александр желает терпения и удачи. Нужно сделать ставку и в нее верить, убежден он.

Всего более 652 000 рублей было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари". Свыше 142 000 рублей выплачено участникам игры "КЕНО", более 298 000 рублей получили участники "БЛИЦ", 96 000 – участники "Спортпрогноз", более 83 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 29 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

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