"Спорт-пари": новости для участников игр

"Не сдаваться и идти к своей цели", – советуют победители игр "Спорт-пари". Многие из них заботятся о своем здоровье и здоровье близких и начинают использовать мобильное приложение и онлайн-сервис "Спорт-пари" прямо из дома. Быстрая регистрация и удобное пополнение счета позволяют каждому участнику игр "Спорт-пари" сделать свой шаг на встречу онлайн-победе.

Так, с мобильным приложением познакомилась Галина из Барановичей. Галине тираж 874 игры "Спортлото 6 из 49" принес более 5 900 рублей!

Галина начала принимать участие в играх "Спорт-пари" всего полгода назад. О победе Галина узнала на сайте компании и очень обрадовалась.

Для комбинаций Галина выбирает случайные числа. Часто к ставкам присоединяется и муж. Благодаря этой победе сбудется семейная мечта об обустройстве дома.

Теперь Галина знает, что часть выручки от каждой ставки идет на развитие детского спорта, Олимпийского и Паралимпийского движения и поддержку социальных проектов.

А Наталья из Волковыска победила в тираже 3714 игры "КЕНО" и стала обладательницей 4 000 рублей!

В играх "Спорт-пари" Наталье нравятся простые и понятные правила, а также возможность выбирать любые числа для комбинации. Победительница еще не решила, какую именно мечту исполнит. Но команда "Спорт-пари" уверена: эта победа – только начало долгого счастливого пути.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 664 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 348 000 рублей получили участники "Блиц", более 49 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 107 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 30 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 340 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 54 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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