"Спорт-пари": новости для участников игр

"Спорт-пари" благодарит участников игр за внимательное отношение к своему здоровью и напоминает: чтобы побеждать в играх со "Спорт-пари", необязательно выходить из дома.

Так, например, Катерина из Бобруйска сделала ставку онлайн и стала обладательницей 11 000 рублей в тираже 2050 игры "Блиц"!

Катерина играет со "Спорт-пари" полтора года и выбирает для числовых комбинаций случайные числа. Молодая мама пользуется мобильным приложением "Спорт-пари": это позволяет принимать участие в играх, не отвлекаясь от семейных забот. Победы стали семейной традицией: близкие Катерины также регулярно становятся обладателями небольших выигрышей.

Радостью этой победы Катерина уже поделилась с родными. Теперь исполнение мечты о собственном жилье стало еще ближе!

Остальным участникам игр "Спорт-пари" победительница желает верить в победу.

Познакомился с мобильным приложением и онлайн-сервисом "Спорт-пари" и Андрей из Минска. Ставка в тираже 2048 игры "Блиц" принесла ему победу и 10 000 рублей!

Андрей принимает участие в играх "Спорт-пари" около трех лет, а для игровой комбинации выбирает даты рождения близких. Победитель признается: игры компании благодаря простым правилам и невысокой стоимости ставки стали для него приятной привычкой.

Этой победе Андрей очень обрадовался: она поможет в исполнении мечты о благоустройстве квартиры. Андрей напоминает: чтобы победить, нужно принять участие в играх. Сейчас есть отличная возможность сделать это, используя компьютер или смартфон: в онлайн-сервисе m.sportpari.by или мобильном приложении.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 617 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 311 000 рублей получили участники "Блиц", более 30 000 рублей - участники "Спортпрогноз", более 118 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 40 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд - уже преодолена отметка в 1 450 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 95 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"СПОРТ-ПАРИ": ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

Внимание! Онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Размещение рекламы на БЕЛТА