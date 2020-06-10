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10 июня 2020, 09:00

"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться историями участников игр: последние недели принесли сразу несколько ярких побед.

Минчанин стал обладателем 50 000 рублей в тираже номер 3765 игры "КЕНО"!

Свою первую ставку в играх "Спорт-пари" Александр сделал более четырех лет назад. Мужчина признался, что это семейная традиция: в играх участвовали еще бабушка с дедушкой, а теперь принимает участие его сын. По признанию победителя, игры "Спорт-пари" дарят ощущение праздника и чуда. У победителя большая семья, мечты которой теперь, несомненно, исполнятся.

Александр желает всем участвовать в играх в хорошем настроении, потому что побеждают оптимисты!

Все больше участников присоединяются к играм компании онлайн: в мобильном приложении и онлайн-сервисе m.sportpari.by ставку можно сделать в любое удобное время, не выходя из дома. Так поступил и Павел из Витебска, которому яркая онлайн-победа в тираже номер 5377 игры "Спортпрогноз" принесла более 5 600 рублей!

Павел – участник игр "Спорт-пари" со стажем и уже давно пользуется мобильным приложением. Победителю нравится понятный интерфейс и возможность делать ставки в удобное время. Мужчина увлекается спортивными играми и выбирает тиражи с матчами перспективных команд.

Проверив результаты этого розыгрыша, Павел не поверил своим глазам: исполнилась его главная мечта – онлайн-победа! Остальным участникам игр Павел советует, делая ставки, изучать статистику: терпение и аналитика приводят к победе.

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и напоминает: теперь, чтобы стать участником наших игр, достаточно скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в онлайн-сервисе!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 672 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Свыше 334 000 рублей получили участники "Блиц", более 23 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 112 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 49 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 577 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер превышает 147 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"СПОРТ-ПАРИ": ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

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Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

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