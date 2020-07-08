"Спорт-пари": новости для участников игр

Лето ярких побед со "Спорт-пари" продолжается: ежемесячно сотни тысяч участников становятся обладателями выигрышей. Участие в играх позволяет исполнить заветную мечту и помочь тем, кто в этом особенно нуждается.

Благодаря победе Демьян из Крулевщизны стал обладателем более 6 000 рублей в тираже 897 игры "Спортлото 6 из 49" и осуществил мечту о благоустройстве дома, а также вместе с компанией "Спорт-пари" принял участие в хорошем деле. Все знают, что часть выручки от каждой ставки в играх "Спорт-пари" направляется на развитие детского спорта, олимпийского и паралимпийского движения и поддержку социальных проектов.

Демьян участвует в играх компании почти десять лет и регулярно становится обладателем небольших выигрышей. Числа для комбинаций победитель выбирает случайные, а ставки делает каждый день. Именно настойчивость, считает Демьян, является секретом его побед, а остальным участникам желает верить в себя.

Все больше побед приносят ставки в мобильном приложении и онлайн-сервисе "Спорт-пари". Сергею из Минска очень нравится возможность присоединиться к игре в любое удобное время, не выходя из дома. Его ставка в онлайн-сервисе "Спорт-пари" стала победной и принесла более 2 700 рублей в тираже 917 игры "Спортлото 6 из 49".

Сергей зарегистрировался в онлайн-сервисе m.sportpari.by год назад, потому что это удобно. При выборе комбинаций мужчина использует случайные числа. Сергей отмечает: победу приносит упорство и рекомендует попробовать свои силы в играх онлайн, потому что это удобно и увлекательно. Благодаря этой победе мужчина осуществит мечту об отпуске.

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 626 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 297 000 рублей получили участники "Блиц", свыше 42 000 рублей - участники "Спортпрогноз", более 106 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - свыше 52 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 700 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 200 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

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