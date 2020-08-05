"Спорт-пари": новости для участников игр

Каждую неделю новые победы радуют участников игр "Спорт-пари". Для многих из них победа в электронных интерактивных играх - это приятная возможность не только осуществить собственную мечту, но и помочь близким людям.

В планах Виктора из Минска - порадовать внуков. Мечты большой семьи исполнятся благодаря победе в тираже № 3835 игры "КЕНО", принесшей 25 000 рублей!

Виктор участвует в играх "Спорт-пари" более восьми лет и делает ставки несколько раз в неделю. Для игровых комбинаций победитель выбирает дни рождения близких и случайные числа. Участие в "Спорт-пари" для Виктора - это время, проведенное с пользой и интересом.

Остальным участникам победитель желает никогда не сдаваться и верить в успех!

А Светлана из Гродно благодаря победе в тираже № 933 игры "Спортлото 6 из 49" отправится в путешествие к родственникам. Победительница сделала ставку в хорошем настроении и стала обладательницей более 6200 рублей!

Светлана участвует в числовых играх более трех лет. "Спорт-пари" она выбрала за понятные правила, честность проведения розыгрышей и ощущение надежды.

Всем участникам игр Светлана желает настраиваться на победу и верить в исполнение мечты!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и желает удачи в предстоящих тиражах!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 755 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Свыше 373 000 рублей получили участники игры "Блиц", более 51 000 рублей - участники игры "Спортпрогноз", более 111 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49" и более 62 000 рублей - участники "Спортлото 5 из 36".

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 825 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 265 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

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