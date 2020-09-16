"Спорт-пари": новости для участников игр

Уважаемые участники игр!

Число участников, использующих мобильное приложение и онлайн-сервис m.sportpari.by растет ежедневно. Пользователи отмечают удобство участия в играх прямо из дома и возможность сделать ставку в любое комфортное время. Также онлайн на m.sportpari.by и в мобильном приложении удобно узнавать результаты розыгрышей. А прямой стрим розыгрышей игр доступен на ютуб-канале "Спорт-пари" ежедневно в 21.10.

За прошедшие две недели сразу четверо победителей стали обладателями крупных выигрышей. Яркие победы в "КЕНО" принесли 4 000 рублей в тираже № 3885 от 12.09.2020 участнику из Минска и 50 000 рублей в тираже № 3884 от 11.09.2020 участнику из Барановичей. Минчанине стали обладателями более 6 100 рублей в тираже № 962 от 05.09.2020 игры "Спортлото 6 из 49" и 4 000 рублей в тираже № 3873 от 31.08.2020 игры "КЕНО".

Всего в течение прошедших двух недель участникам игр "Спорт-пари" было выплачено более 652 000 рублей. Более 304 000 рублей получили участники "Блиц", более 79 500 рублей – участники "Спортпрогноз", более 113 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 24 000 рублей.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 010 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 33 000 (напомним, что 5 августа 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме более 268 000 рублей).

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