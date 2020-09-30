"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" совместно с каждым из участников игр продолжает помогать развитию детского, Олимпийского и Паралимпийского спорта и поддерживает социальные проекты.

19 и 20 сентября на базе "Макс Мирный Центр" состоялся восьмой по счёту турнир по большому теннису среди детей SOVENOK CUP Кубок "Спорт-пари".

Юные спортсмены от 8 до 10 лет приняли участие в напряженной борьбе за призовые места в разных возрастных категориях. В перерывах между спортивными состязаниями участники фотографировались с символом турнир - Совой. Каждый из участников турнира получил памятный сюрприз, а победители стали обладателями заслуженных медалей и кубков.

Всё это возможно благодаря тому, что часть выручки от каждой разыгранной ставки направляется на добрые дела. Команда "Спорт-пари" благодарит всех участников игр за возможность поддерживать важные социальные инициативы и развитие спорта в стране.

"Спорт-пари" напоминает: с результатами розыгрышей тиражей можно ознакомиться в точках продаж, на сайте, в онлайн-сервисе или мобильном приложении, а также по телефону горячей линии - 143. Стрим розыгрышей также удобно смотреть в прямом эфире на ютуб-канале "Спорт-пари" ежедневно в 21.10.

Всего в течение прошедших двух недель участникам игр "Спорт-пари" было выплачено более 731 000 рублей. Более 314 000 рублей получили участники "Блиц", более 98 500 рублей - участники "Спортпрогноз", более 109 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 30 000 рублей.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 010 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 33 000 (напомним, что 5 августа 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме более 268 000 рублей).

Берегите себя и своих близких. Мы - вместе. Мы - рядом.

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